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Спецпредставитель США по Афганистану будет на временной основе оставаться в Дохе

Как сообщили в Госдепартаменте, Залмай Халилзад продолжит вести переговоры по афганскому урегулированию

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на временной основе переместится в столицу Катара Доху, чтобы оттуда продолжать вести переговоры по афганскому урегулированию. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Халилзад остается в регионе. <...> Как я понимаю, он будет размещаться в Дохе какое-то время, в течение какого-то более длительного промежутка времени", - сказал он.

Прайс также выразил уверенность в том, что прогресс по афганскому урегулированию в настоящее время возможен. "Мы продолжаем призывать все стороны конструктивно и с определенным уровнем оперативности принять участие [в процессе урегулирования], учитывая, что сейчас такой момент, когда прогресс возможен", - добавил представитель Госдепартамента.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

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АфганистанСША
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