Госдеп: США ждут конструктивных предложений Ирана в ответ на свою готовность к переговорам

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация ждет конструктивных предложений иранских властей в ответ на подтвержденную Вашингтоном готовность к переговорам по ядерной проблеме Тегерана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя данные о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США прежде всего повторил, что терпение Вашингтона по данному вопросу не безгранично, как уже предупреждали прежде американские должностные лица. Он, однако, отказался пояснить, как долго нынешнее правительство США готово ждать. "Я бы не хотел определять это в количественной форме. <...> Я бы также повторил, что мы сделали предложение, мы сделали предложение взаимодействовать [с Ираном] добросовестным образом на переговорах в формате "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия - прим. ТАСС). Мы видели различные публичные комментарии иранцев на этот счет. Мы ждем конструктивного предложения со стороны Тегерана", - отметил Прайс.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла ранее, что США открыты для дипломатического диалога с Ираном, но не намерены смягчать односторонние санкции, введенные в свое время в отношении Тегерана.