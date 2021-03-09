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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд может огласить приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 9 марта

Подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом

АНКАРА, 9 марта. /ТАСС/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, как ожидается, огласит во вторник приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова.

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Досье

В этот день подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом.

По делу проходят 28 обвиняемых, среди которых числится глава "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Теги
ТурцияРоссияСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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