Турецкий суд может огласить приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 9 марта

АНКАРА, 9 марта. /ТАСС/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, как ожидается, огласит во вторник приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова.

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В этот день подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом.

По делу проходят 28 обвиняемых, среди которых числится глава "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.