Представитель Госдепа не стал прямо отвечать на вопрос о желании смены режима в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс не стал прямо отвечать на вопрос о том, стремится ли администрация президента Джо Байдена к смене режима в Венесуэле, и вместо этого заявил о поддержке "демократических устремлений" местных жителей.

На регулярном брифинге для журналистов в понедельник ему был задан вопрос о том, насколько корректно говорить о стремлении американской администрации к смене режима в Венесуэле. "Правильнее было бы сказать, что администрация Байдена поддерживает демократические устремления народа Венесуэлы", - ответил Прайс. По его утверждению, цель Вашингтона - "поддержать мирный переход к демократии в Венесуэле за счет свободных и честных парламентских и президентских выборов".

Представитель внешнеполитического ведомства также не стал отвечать на вопрос, означает ли это, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро, по мнению США, должен уйти со своего поста. Он лишь повторил слова о поддержке "демократических устремлений" венесуэльцев.

"Мы четко говорили, что Николас Мадуро является диктатором, его действия не были в интересах народа Венесуэлы", - отметил при этом Прайс.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Временным президентом его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.