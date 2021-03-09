В США заявили, что рассмотрят отмену санкций, если Мадуро покажет готовность к переговорам

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена не торопится снимать с Венесуэлы санкции, однако рассмотрит такую возможность в случае, если президент страны Николас Мадуро продемонстрирует готовность сесть за стол переговоров. Это утверждал в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы не торопимся снимать санкции, пока режим Мадуро не продемонстрирует, что готов сесть за стол переговоров и предпринять меры, которые покажут международному сообществу и переходному правительству Венесуэлы, что в этот раз все будет по-другому", - сказал он.

При этом американский чиновник признал, что тактика одностороннего санкционного давления, которая применялась предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа, фактически не сработала. "США не торопятся снимать санкции. Но нам следует признать, что односторонние санкции за последние четыре года не принесли успеха", - подчеркнул он. "Нигде в мире односторонние санкции на самом деле не приводили к переходу к демократии при отсутствии многостороннего и скоординированного подхода со стороны международного сообщества, что предыдущая администрация сделать не смогла", - отметил представитель администрации.

"Мы ясно видели, что режим адаптировался к санкциям. Нефтяные рынки уже давно приспособились к нефтяным санкциям, и они [власти Венесуэлы] могут обеспечивать себя за счет незаконных поставок", - полагает он. По словам ведущего брифинга, вместо одностороннего подхода администрация Байдена намерена сосредоточиться на "скоординированном давлении" вместе со своими союзниками и партнерами.

"Сигнал ясен. Он был ясен со времени прихода президента Байдена к власти: Соединенные Штаты продолжат наращивать давление, расширять это давление многосторонним образом, чтобы гарантировать, что виновные в нарушении прав человека, разграблении [достояния] венесуэльского народа, занимающиеся вопиющей преступной деятельностью не найдут нигде убежища, пока всерьез не усядутся за стол [переговоров] и не примут решения, ведущие к свободным и справедливым выборам в стране. Когда это произойдет, мы проконсультируемся с международным сообществом и примем решения по поводу того, отменять ли санкции. Мы будем поддерживать тесный контакт на этот счет с переходным правительством", - добавил он.

Переговоры с оппозицией

Представитель американской администрации отметил, что новое правительство США настаивает на том, чтобы переговоры об урегулировании кризиса в Венесуэле власти в Каракасе во главе с Николасом Мадуро вели с оппозицией, а не с Вашингтоном.

"Переговоры - не между Соединенными Штатами и режимом [в Каракасе]. А между незаконным режимом и переходным правительством Венесуэлы. Исход должен вести к свободным и справедливым выборам", - заявил упомянутый американский чиновник.

"Мы в прошлом видели, - сказал он, - как такие переговоры терпели крах". "Мы видели, как Мадуро использовал их в качестве тактики затягивания [времени] для централизации власти и поляризации оппозиции, заключения в тюрьму противников и разгона участников мирных акций протеста", - утверждал ведущий брифинга. "Мы трезво смотрим на намерения и стимулы режима", - подчеркнул представитель администрации США.

"Повторюсь: диалог не между нами и режимом, - отметил он. - Режим должен добросовестно сесть за стол [переговоров с оппозицией], продемонстрировать, что есть доверие к процессу <...>".

По словам представителя исполнительной ветви власти США, Джо Байден "привержен мощной опоре на принцип многосторонности", когда речь идет о Венесуэле. "Это означает, что мы как администрация будем работать над тем, чтобы расширить международный консенсус в поддержу свободных и справедливых выборов в Венесуэле, работать с международным сообществом над тем, чтобы усиливать давление [на Мадуро] скоординированным образом, ясно давая понять, что единственный исход данного кризиса заключается в переговорах, ведущих к демократическому решению", - пояснил представитель правительства США.

Кроме того, добавил он, Байден "отдал поручения администрации сконцентрироваться сразу на правах человека, чтобы бороться с засильем коррупции" в Венесуэле, "действовать в отношении всех денег, украденных у венесуэльского народа элементами режима и его сторонниками, добиваться того, что США после возвращения Венесуэлы к демократии первыми помогут с восстановлением" ее экономики.

Кризис в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул в начале февраля, что администрация Байдена не настроена на вступление в прямой диалог с Мадуро и его окружением. 8 марта он отказался уточнить, добивается ли Вашингтон схода Мадуро с политической сцены в Венесуэле, смены режима в Каракасе.