Администрация США заявила, что считает Западный берег реки Иордан оккупированным Израилем

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Администрация США считает историческим фактом то, что Израиль во время войны 1967 года оккупировал сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, чем отличается позиция нынешних американских властей по палестино-израильскому конфликту от установок их предшественников.

"Это исторический вопрос. Нельзя отрицать, что Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года. Наша позиция состоит в двухгосударственном решении", - сказал он, не вдаваясь в детали.

"Наша задача состоит в двухгосударственном решении, согласно которому Израиль будет мирно жить рядом с палестинским государством. Это не только соответствует нашим ценностями и интересам, но также соответствует ценностям и интересам [других] в регионе, - продолжил Прайс. - Мы ждем с нетерпением укрепления сотрудничества с палестинским народом и руководством. Это наш приоритет".

По его словам, администрация изучает вопрос дипломатического присутствия, которое бы обеспечило "выполнение всех мер, включая взаимодействие с палестинским народом и властями". "Вы увидите конкретные объявления в дальнейшем, - сообщил представитель внешнеполитического ведомства. - Мы рассмотрим детали нашего дипломатического присутствия в Израиле, включая Иерусалим". Он отказался анонсировать какие-либо дальнейшие шаги.

В период президентства Дональда Трампа Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и суверенитет еврейского государства над сирийскими Голанскими высотами, перестал рассматривать строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана как нарушение международного права. В начале 2020 года Трамп обнародовал ключевые положения своего плана мирного палестино-израильского урегулирования, который подразумевает взаимное признание двух государств, увеличение территории Палестины вдвое, ее отказ от вооруженной борьбы, признание Иерусалима "неделимой столицей" Израиля и одновременно с этим Восточного Иерусалима - столицей арабского государства (речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис).