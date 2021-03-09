США разрешили гражданам Венесуэлы находиться в стране еще полтора года

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Новое американское правительство приняло решение позволить гражданам Венесуэлы, которые были вынуждены покинуть свою страну в связи с острым внутриполитическим кризисом, находиться в Соединенных Штатах на законных основаниях еще в течение полутора лет. Об этом сообщили в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов двое представителей администрации США высокого ранга.

По их свидетельству, соответствующие документы уже подписал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. "Число составляет примерно 320 тыс. [человек]", - уточнила одна из ведущих брифинга, отвечая на вопрос о том, сколько венесуэльцев, не имеющих постоянного вида на жительство, согласно подсчетам властей США, смогут воспользоваться новым решением Вашингтона.

Как отметила эта представитель исполнительной ветви власти США, решение будет действовать в течение "18-месячного периода". Оно распространяется только на тех венесуэльцев, которые уже находились на территории США по состоянию на 8 марта, пояснила представитель администрации. "Если вы прибываете завтра или после, то на вас это не распространяется", - подчеркнула ведущая брифинга. Кроме того, она подтвердила, что венесуэльцы, претендующие на получение статуса "временно защищенного лица", будут подвергаться проверкам со стороны компетентных органов США и выплачивать необходимые сборы.

Как отметила ведущая брифинга, новое решение не означает, что США открывают свою границу для беженцев из Венесуэлы. "Эти [объясняющиеся пандемией и иными соображениями] ограничения сохраняются", - предупредила представитель администрации.