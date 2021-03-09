СМИ: армия Ливана открыла огонь по израильским беспилотникам, нарушившим границу

БЕЙРУТ, 9 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии открыли во вторник огонь по двум израильским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), нарушившим границу. Как сообщил телеканал Al Manar, один беспилотник был замечен в небе над армейскими позициями в пограничном районе Мейс-эль-Джебель, а другой двигался над населенным пунктом Блида.

Открытый по ним с земли огонь заставил БПЛА повернуть обратно в сторону территории Израиля. Очевидцы сообщили также о падении нескольких осветительных ракет в пограничной полосе возле Мейс-эль-Джебель, выпущенных израильскими военными.

1 февраля один из израильских беспилотников был поражен бойцами "Хезболлах" и упал в районе Блида. Израильский военный представитель подтвердил, что аппарат был сбит, но отметил при этом, что "угрозы попадания разведывательной информации в руки противника нет".

Командование Временных сил ООН в Ливане считает разведывательные полеты израильской авиации и БПЛА нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Тем не менее израильские военные оправдывают такие полеты необходимостью следить за действиями шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", бойцы которой воюют в соседней Сирии на стороне правительственных войск.