ЕС назначил посредника для организации диалога между политическими силами в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией в Грузии. Об этом сообщила в понедельник вечером пресс-служба Европейского совета.

Этот пост займет бывший глава представительства Еврокомиссии в Швеции Кристиан Даниэльсон.

"Председатель [Европейского совета Шарль] Мишель назначил Кристиана Даниэльсона своим личным представителем в политическом диалоге в Грузии при посредничестве ЕС. Мишель во взаимодействии с верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем поручил Кристиану Даниэльсону участвовать в поддерживаемых ЕС посреднических усилиях в Грузии для перезапуска политического диалога в Грузии в результате визита главы Евросовета в Тбилиси 1 марта", - сообщила пресс-служба, уточнив, что новый спецпредставитель и посредник отправится в Грузию в ближайшие дни.

В Тбилиси Даниэльсону предписано взаимодействовать с послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцеллом с целью преодоления нынешней политической нестабильности. Она отметила, что глава Евросовета и глава дипломатии ЕС призвали всех политических игроков Грузии начать диалог "ради стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, способной успешно продвигаться по своему проевропейскому пути".

3 февраля в Грузии был арестован депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). Он является обвиняемым по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. 18 февраля, на следующий день после вынесения вердикта суда, санкционировавшего арест политика, из-за разногласий с коллегами по этому вопросу в отставку подал тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Сам Мелия с 16 февраля находился в офисе партии, и его сторонники не позволяли полиции войти и арестовать его. В результате для ареста политика пришлось провести спецоперацию в офисе ЕНД, силовики применили перцовый газ против собравшихся сторонников Мелии. Представители оппозиции с 23 февраля устраивают акции протеста с требованием освобождения политика, а также назначения досрочных парламентских выборов.