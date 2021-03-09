Республиканцы заксобрания Нью-Йорка хотят импичмента для губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Представители республиканского меньшинства в нижней палате заксобрания штата Нью-Йорк подготовили резолюцию для инициирования процедуры импичмента губернатора штата демократа Эндрю Куомо из-за скандалов, которые развернулись вокруг него. Об этом заявил в понедельник лидер республиканцев в нижней палате заксобрания Уилл Баркли в ходе пресс конференции, запись которой опубликована на странице законодателей-республиканцев штата в Facebook.

"Чтобы руководить этим великим штатом на посту губернатора, необходимы доверие и авторитет. К сожалению, мы сейчас ощущаем, что он это потерял и неспособен руководить. <...> Мы думаем, что сейчас настало время действовать, время начать импичмент", - заявил Баркли, подчеркнув, что Куомо в понедельник вновь подтвердил свое намерение остаться на посту, а недовольным законодателям штата предложил попробовать провести импичмент.

В тексте резолюции, которую Баркли выложил в Twitter, отмечается, что лидеры обеих партий в обеих палатах заксобрания уже призвали к отставке Куомо или рекомендовали ему покинуть свой пост. При этом подчеркивается, что демократы, которые обладают большинством в заксобрании, несколько раз отклоняли предложения республиканцев о создании совместной резолюции по импичменту своего однопартийца.

В субботу бывшая сотрудница администрации штата Нью-Йорк, 35-летняя Анна Лисс обвинила Куомо в неподобающем поведении. Ранее две бывшие подчиненные губернатора - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Еще одна женщина, не являвшаяся его подчиненной, - Анна Рух - также обвинила губернатора в неподобающем поведении. Куомо в среду принес извинения в свете обвинений. По словам губернатора, он понимает, что "вел себя таким образом, что другим людям было некомфортно". При этом Куомо заявил, что не планирует уходить в отставку.

Это уже не первый скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.