Bloomberg: Трамп разрешил республиканцам использовать его имя для сбора средств

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп дал свое согласие Республиканской партии на использование его имени и образа для сбора средств. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Трамп сообщил на выходных председателю Национального комитета Республиканской партии Ронне Макдэниел, что не против использования его имени республиканцами в том же формате, в котором это происходит сейчас. Как отмечает агентство, это произошло после того, как в Национальном комитете ему указали, что у партии "есть полное право ссылаться на публичных фигур", согласно положениям конституции страны. Ближайшее мероприятие по сбору средств состоится в отеле неподалеку от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), и ожидается, что бывший президент примет в нем участие.

Ранее газета Politico сообщила, что юристы Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование его имени и образа для сбора средств. По ее сведениям, бывший президент был возмущен тем, что "его имя без разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него".

Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.