Обзор показал многочисленные проблемы в сфере обеспечения безопасности Конгресса США

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Проведенный по распоряжению спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) обзор уровня обеспечения безопасности Капитолия выявил многочисленные серьезные проблемы. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался 15-страничный проект отчета по итогам проведенного обзора.

В документе отмечается, что полиция Капитолия "недоукомплектована, не располагает необходимыми средствами и слабо подготовлена", а также не обладает достаточным потенциалом для сбора разведывательных данных с целью обеспечения защиты Конгресса от нападений, аналогичных тому, которое произошло 6 января. Полиция Капитолия, указывается в докладе, "не в состоянии отслеживать, оценивать, планировать противодействие и реагировать на множество угроз".

Авторы документа включили в отчет ряд рекомендаций по устранению имеющихся проблем. Так, они считают необходимым увеличить с 233 почти до 1 тыс. человек число сотрудников полиции Капитолия. При этом более 420 из них должны отвечать за вопросы разведки в этом самостоятельном федеральном правоохранительном ведомстве, занимающемся охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.

Кроме того, отмечается в отчете, группам быстрого реагирования следует всегда находиться на территории Капитолия, когда законодатели проводят заседания. По мнению авторов документа, у Конгресса на постоянной основе должны дежурить отряды конной полиции. Согласно рекомендациям, начальнику полиции Капитолия необходимо в чрезвычайной ситуации иметь возможность вызвать подкрепление в лице бойцов Национальной гвардии США без предварительного получения соответствующего разрешения.

Сторонники 45-го президента Дональда Трампа, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали процедуру его импичмента. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников предыдущего американского правительства подал в отставку.

Палата представителей Конгресса в январе утвердила резолюцию со статьей обвинения Трампа (подстрекательство к мятежу). Произошло это уже после истечения срока его президентских полномочий. Однако Сенат Конгресса в феврале оправдал бывшего главу государства. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.