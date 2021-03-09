Главы МИД Кипра и Греции обсудили вопрос о границах экономических зон в Средиземноморье

НИКОСИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис и его греческий коллега Никос Дендиас обсудили вечером в понедельник вопросы, касающиеся границ национальных экономических зон в регионе Восточного Средиземноморья, а также кипрскую проблему и греко-турецкие отношения. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

Обсуждение прошло в международном аэропорту города Ларнака, где глава МИД Греции сделал остановку по пути в Афины из Каира.

Согласно информации дипломатических источников, во время обсуждения энергетических проблем региона Дендиас рассказал своему кипрскому коллеге об итогах визита в Каир, где он встречался с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и переизбранным на второй срок генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. В сообщении говорится, что он прибыл в эту страну после того, как Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company - EGAS) объявила о проведении разведки углеводородов в трех морских зонах, сопредельных как с исключительными экономическими зонами (ИЭЗ) Египта и Греции, так и с той точкой, которую Турция определяет в качестве границы своего континентального шельфа и своей ИЭЗ в Восточном Средиземноморье.

Но при этом, как сказано в сообщении издания, Дендиас назвал этот вопрос "закрытым" после состоявшейся встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. В сообщении говорится, что Афины с настороженностью наблюдали за ситуацией после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу недавно предложил Египту разграничить исключительные экономические зоны между Анкарой и Каиром. Однако теперь Дендиас, согласно указанным выше дипломатическим источникам, получил заверения со стороны Каира в том, что вопрос о делимитации ИЭЗ Египта и Турции не стоит на повестке дня.

Министр иностранных дел Кипра, со своей стороны, проинформировал главу МИД Греции о состоявшейся в понедельник встрече президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса со спецпосланником генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Джейн Холл Лют, на которой обсуждалась подготовка к неформальному саммиту по решению проблемы Кипра, который пройдет с 27 по 29 апреля в Женеве. Во вторник у Лют уже в Афинах намечена встреча с сотрудниками греческого МИД, а также лично с Дендиасом, который также примет участие в женевском саммите, поскольку Греция вместе с Турцией и Великобританией является одной из трех держав-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.

Кроме того, Христодулидис и Дендиас также обсудили греко-турецкие отношения в свете предстоящего рассмотрения вопроса о нынешнем состоянии связей Брюсселя с Анкарой как на мартовском саммите ЕС, так и на Совете ЕС по иностранным делам.