Байден назвал угрозой нацбезопасности сексуальное насилие в ВС США

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Администрация США намерена решить широко распространенную в американских ВС проблему сексуального насилия и домогательств. Об этом заявил в понедельник президент Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с Международным женским днем.

"Мы должны бороться с сексуальным посягательством, домогательством и насилием в отношении женщин в ВС, - отметил американский лидер. - Сексуальное насилие отвратительно и недопустимо в какое бы ни было время, особенно в наших вооруженных силах, в которых сплоченность подразделения по большей части строится на доверии к сослуживцам. И это ни что иное, как угроза нашей национальной безопасности".

"При моей администрации будет проведена всесторонняя работа, направленная на то, чтобы покончить с таким злом, как сексуальное насилие в ВС", - подчеркнул Байден, который ранее уже распорядился провести расследование в связи с этой проблемой.

Американский лидер также объявил, что выдвинул кандидатуры генералов Жаклин Ван Овост и Лоры Ричардсон на посты глав соответственно Транспортного командования и Южного командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, Карибский регион. В случае получения одобрения со стороны Сената Конгресса они возглавят командования и станут четырехзвездными генералами.

По данным американских СМИ, при администрации 45-го президента Дональда Трампа не стали рекомендовать к повышению этих генералов, опасаясь, что президент-республиканец не согласится с данным решением. "Каждая из этих женщин сделала карьеру, продемонстрировав несравненные навыки, порядочность, а также выполняя долг перед страной, - отметил глава Белого дома. - На каждом этапе они также помогали открывать двери возможностей для женщин в наших вооруженных силах".

Выступавший перед Байденом министр обороны Ллойд Остин также назвал борьбу с сексуальным насилием одним из важнейших приоритетов в своей работе.