В Мехико 15 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях на марше в защиту прав женщин

МЕХИКО, 9 марта. /ТАСС/. Не менее 15 сотрудниц полиции получили травмы в понедельник в столкновениях с участницами приуроченного к Международному женскому дню марша в столице Мексики. Об этом сообщило в Twitter городское управление общественной безопасности.

"К настоящему времени в ходе марша <...> пострадали 15 женщин-полицейских и четверо гражданских лиц", - говорится в записи. Шествие в знак протеста против насилия в отношении женщин в целом носило мирный характер, однако группа агрессивно настроенных участниц манифестации все же попыталась прорваться через металлические ограждения рядом с Национальным дворцом, вступив в столкновения с полицией. Правоохранительные органы смогли взять ситуацию под контроль.

Власти Мехико привлекли к охране демонстраций около 2,7 тыс. женщин-полицейских. Им были даны указания не применять силу по отношению к согражданам.