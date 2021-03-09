СМИ: около 200 госслужащим в Гонконге грозит увольнение за отказ приносить присягу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 марта. /ТАСС/. Власти Гонконга собираются уволить с государственной службы около 200 сотрудников, отказавшихся приносить присягу на верность основному закону. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, ссылаясь на секретаря (министра) по делам госслужащих Патрика Нипа.

С октября прошлого года процедура обязательной присяги охватила всех 180 тыс. госслужащих в этом специальном административном районе КНР. Однако 200 человек по каким-то причинам отказались подписать соответствующую декларацию.

"Если государственные служащие откажутся подписать документ о принятии и выполнении основных обязанностей, мы потеряем в них веру. Им придется оставить госслужбу", - подчеркнул министр. Он отметил, что власти постараются понять причины отказа в каждом конкретном случае.

Известно, что некоторые мелкие госслужащие в Гонконге поддерживали массовые протесты, проходившие здесь в 2019 году, а некоторые даже сами участвовали в демонстрациях.

Центральные власти КНР в последнее время подчеркивают необходимость обеспечения того, чтобы к управлению Гонконгом допускались только "патриоты". В настоящее время готовится соответствующая реформа избирательной системы в этом специальном административном районе.

Пекин усилил контроль над Гонконгом после принятия здесь летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.