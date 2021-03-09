Пленум ЦК Компартии Вьетнама согласовал назначения на ключевые посты в стране

ХАНОЙ, 9 марта. /ТАСС/. Участники второго пленума Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) 13-го созыва, продолжавшегося с понедельника, обсудили и согласовали кандидатуры на ключевые посты в стране, включая президента, премьер-министра и председателя Национального собрания (однопалатного парламента). Об этом сообщил генеральный секретарь ЦК КПВ, президент республики Нгуен Фу Чонг, выступая во вторник с заключительным словом на закрытии партконференции.

"Центральный комитет в духе демократии тщательно рассмотрел и выбрал наиболее подходящие кандидатуры на должности руководителей государства. Предложенные кандидатуры получили очень высокий уровень поддержки по итогам голосования", - отметил он.

Помимо согласования кандидатур на посты высших руководителей государства, участники пленума обсудили кадровый состав руководства центральных министерств и ведомств, а также назначенные на май выборы депутатов парламента 15-го созыва и народных советов всех уровней на период 2021-2026 годов.

Все кадровые решения, в том числе по трем ключевым государственным постам, будут официально озвучены и утверждены на открывающейся в конце этого месяца сессии Национального собрания, которое в соответствии с конституцией является высшим органом власти во Вьетнаме.