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Nikkei: главы МИД и Минобороны Японии и США проведут встречу в Токио 16 марта

Ожидается, что одной из главных тем для обсуждения станет Китай, сообщает издание

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США 16 марта проведут в Токио очную встречу в формате "два плюс два". Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Как ожидается, одной из главных тем для обсуждения станет Китай. В частности, отмечает издание, стороны могут включить в совместное заявление пункт об озабоченности активностью китайских кораблей в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Американская сторона уже подтверждала свое обязательство по обеспечению обороны Японии, включая острова Сенкаку, в соответствии со статьей 5 двустороннего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Нынешняя встреча станет первой с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.

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