Власти Армении приостановили мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Армянские власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, посчитав, что методы ее работы являются проблематичными для страны. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

"Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичным для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении. Постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении", - отметила она.

В понедельник вечером ряд армянских СМИ и Telegram-каналов, ссылаясь на свои источники, написали, что армянские власти подозревают Кларк-Хаттинг в осуществлении шпионажа в пользу Азербайджана и Великобритании, добавив, что Ереван решил приостановить ее мандат, но дать этому дипломатическое объяснение.

Марин Кларк-Хаттинг была назначена на должность представителя ЮНИСЕФ в июле 2020 года.