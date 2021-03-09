МИД КНР призвал с пониманием отнестись к избирательной реформе в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 марта. /ТАСС/. Международное сообщество должно "с пониманием" отнестись к планам центральных властей Китая по реформированию избирательной системы в Гонконге. Об этом заявил исполняющий обязанности комиссара МИД КНР в этом специальном административном районе Ян Ижуй.

"Лазейки в избирательной системе Гонконга необходимо закрыть в срочном порядке", - приводит во вторник слова дипломата радиостанция RTHK. В понедельник он провел специальный, закрытый для прессы брифинг для генеральных консулов из 59 стран и Евросоюза для того, чтобы разъяснить позицию Пекина по избирательной реформе, нацеленной на обеспечения принципа "Гонконгом управляют патриоты".

Ян Ижуй подчеркнул, что если не принять мер по совершенствованию избирательной системы, то это оставит лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления Гонконга. Это поставит под угрозу национальную безопасность, процветание и стабильность в этом специальном административном районе. В итоге он может погрузиться в хаос и "подорвать свой статус международного финансового, судоходного и торгового центра", указал дипломат.

Вопрос о реформировании избирательной системы Гонконга вынесен на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент). Ожидается, что соответствующий законопроект будет принят в четверг, в день завершения форума.