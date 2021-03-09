ЕП лишил Пучдемона и еще двух каталонских политиков депутатской неприкосновенности

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Европарламент лишил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и двух других каталонских политиков - Тони Комина и Клару Понсати - депутатской неприкосновенности, что позволит возобновить процесс об экстрадиции в Испанию, где их ждет тюрьма. Во вторник утром на сессии Европарламента были объявлены результаты тайного голосования в удаленном режиме, которое депутаты провели в понедельник вечером.

"Решения об отмене депутатской неприкосновенности Карлеса Пучдемона, Тони Комина, Клары Понсати утверждены", - говорится в заявлении Европарламента.