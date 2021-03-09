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Кризис в Белоруссии

Член совета белорусской оппозиции Знак останется под стражей до 9 мая

Оппозиционера задержали 9 сентября и предъявили обвинение за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максим Знак останется под стражей до 9 мая. Об этом сообщил во вторник его адвокат Дмитрий Лаевский.

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"Максиму [Знаку] вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей на два месяца [до 9 мая]. Мы обжалуем решение следствия", - сообщил Лаевский, слова которого приводит портал tut.by.

Знака задержали 9 сентября, затем предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"). Он объявил голодовку в знак протеста. В декабре Генпрокуратура возбудила еще два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти. 10 февраля Знаку также предъявили обвинения по этим двум статьям.

Защитой оппозиционера ставится вопрос о незаконности и необоснованности постановления о привлечении Знака в качестве обвиняемого по этим статьям. Соответствующую жалобу ранее она направляла в Генпрокуратуру. 25 января Знаку в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта.

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