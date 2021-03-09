Зеленский заявил, что готов встретиться с каждым из лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) ведется, однако если она не состоится, то он готов лично встретиться с каждым из лидеров этих стран. Об этом глава государства заявил во вторник в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"В любом случае готовится "нормандская встреча", она должна быть. И я от себя скажу, и я это сказал нашим уже западным партнерам: не будет встречи в "нормандском формате", я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Если, как говорят, "гора не идет к Магомету", ничего страшного", - сказал он. Зеленский добавил, что отсрочить решение "этого очень важного вопроса не получится".

Глава государства также затруднился оценить, повлияли ли санкции Киева в отношении ряда оппозиционных телеканалов, а также главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на переговоры в рамках контактной группы и "четверки". "Мы понимаем, что последствия есть, что увеличилось число провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим [санкциями], но мы видим, что это именно в одно и то же время происходит", - утверждал президент.

На саммите "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, однако большая часть его осталась нереализованной. В частности, Киев так и не приступил к выполнению политической части коммюнике, в котором говорилось о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включении в законодательство "формулы Штайнмайера". Тем не менее официальные представители Украины заявляют о том, что Киев якобы выполнил все решения саммита.

12 января 2021 года в Берлине состоялись переговоры советников лидеров "четверки", после которых представитель России на переговорах Дмитрий Козак заявил, что "похвастаться нечем", поскольку Киев не выполняет достигнутые договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря 2020 года заявил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.