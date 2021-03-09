Зеленский заявил, что на Украине появится международный центр борьбы с дезинформацией

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Международный центр противодействия дезинформации в ближайшее время заработает на Украине, сообщил во вторник президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"Дальнейшие задания государства - осознать все угрозы информационной безопасности общества и найти пути противодействия им уже сегодня. Украина сегодня находится на передовой борьбы с пропагандой", - сказал он. Зеленский напомнил, что в сентябре прошлого года выступил в ООН с предложением создать на Украине международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации. "Такой центр заработает в ближайшее время. В будущем он станет международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире", - добавил Зеленский.

Президент также заявил, что одной из ключевых задач государства будет борьба с распространением фейков в украинских СМИ, а также со стороны его политических оппонентов. "Они [оппоненты] в погоне за собственной популярностью готовы поставить под угрозу безопасность, жизнь и здоровье украинцев. Информационная война - это не только ложь, это страх, паника и агрессия, которые множатся с каждым лайком, репостом. Это вредный спам, искусственно созданные так называемые лидеры общественного мнения", - сказал он.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После введения санкций сто журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.