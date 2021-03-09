Зеленский пообещал добиться закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на YouTube

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены добиться блокирования вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - сказал Зеленский во вторник на форуме "Украина-30".

Президент 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против указанных телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только на платформе YouTube.

После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.