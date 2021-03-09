Глава Минздрава Украины возмутился низкими темпами вакцинации от коронавируса в стране

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что с начала кампании вакцинации от коронавируса в стране привиты порядка 19 тыс. человек, и назвал это крайне низким показателем.

"Старт вакцинации от COVID-19 на Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании привито 19 118 человек. Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию", - сказал он во вторник на брифинге в Киеве.

В соответствии с планом, уточнил министр, уже в конце прошлой недели должны были прививать по 10 тыс. человек в сутки. "Мы должны были и дальше увеличивать это количество, но пока вышли на уровень чуть больше 3 тыс. [в сутки]", - отметил он.

Степанов заявил, что намерен повлиять на темпы вакцинации и с этой целью 9 марта проведет селекторное совещание, в котором примут участие главы областных государственных администраций, руководство офиса президента и главы департаментов здравоохранения при областных администрациях, которые координируют вопросы вакцинации в регионах. Глава Минздрава призвал врачей, которые в соответствии с планами вакцинируются первыми, прививаться и в том случае, если они переболели COVID-19.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля, получив из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Всего на Украине зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, ожидаются поставки в страну более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.

По данным Минздрава, общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 1 410 061, из них 3 261 человек заразился за минувшие сутки.