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Глава КГБ Белоруссии сообщил о планируемой дестабилизации ситуации в стране

Речь идет о периоде 25-27 марта, отметил Иван Тертель
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
Описание
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель
© Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. КГБ Белоруссии располагает информацией о планах некоторых лиц по дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта. Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Иван Тертель после доклада президенту республики.

Тертель пожелал обратить внимание на несколько моментов. "Первое - на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами, - сказал глава КГБ , которого цитирует агентство БелТА. - Второе - это попытки - и доложено о конкретных лицах, планах - дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта".

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