Нарышкин заявил, что США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. США со времен Михаила Саакашвили привыкли управлять политическими процессами в Грузии в ручном режиме. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявление которого опубликовано во вторник на сайте СВР.

"США еще со времен М. Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции", - отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что "для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций партии "Грузинская мечта".

По словам директора СВР, в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. "В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - пояснил Нарышкин. Он добавил, что европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. "В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил директор СВР.

Он отметил, что "пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".