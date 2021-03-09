СМИ: в Могадишо из миномета обстреляли дипломатический квартал

ПРЕТОРИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Квартал столицы Сомали Могадишо, где расположены посольства ряда западных государств, а также представительства международных организаций, подвергся во вторник минометному обстрелу. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Удар был нанесен по кварталу, известному как укрепленный лагерь Халане, отмечает он. В свою очередь другой сомалийский новостной портал Garowe передает, что на территории лагеря разорвались не менее трех снарядов. По его данным, есть раненые, однако их число пока не указывается.

Лагерь Халане, где среди прочих находится посольство США, расположен в южной части города вблизи международного аэропорта. Загранучреждений МИД РФ в Сомали нет, дипломатические функции возложены на посольство РФ в соседней Республике Джибути.

Атака была совершена за несколько часов до начала в одном из отелей аэропорта встречи между представителями федеральных и региональных властей Сомали по подготовке и проведению парламентских и президентских выборов.