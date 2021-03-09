Reuters: чиновник из партии Аун Сан Су Чжи умер в заключении после задержания

ТАСС, 9 марта. Чиновник Зо Мьят Лин из партии государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи умер в заключении после задержания военными ранее в тот же день. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывшего члена парламента Ба Мио Тейна.

По его данным, член партии Аун Сан Су Чжи был арестован около 01:30 во вторник (22:00 понедельника мск). "Теперь родственники пытаются забрать тело из военного госпиталя", - сообщил экс-парламентарий.

В воскресенье агентство Reuters сообщало о смерти еще одного заключенного под стражу члена Национальной лиги за демократию (НЛД). По данным агентства, на его теле были обнаружены следы, которые могут свидетельствовать о пытках.