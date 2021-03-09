МИД КНР сделал представление послу Великобритании за публикацию "неподобающей статьи"

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Китае Кэролин Элизабет Уилсон была вызвана во вторник в МИД КНР, где ей было сделано серьезное представление в связи с публикацией "статьи с неподобающим содержанием". Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

"Посол Великобритании опубликовала в социальных сетях неподобающую статью, в связи с чем ей было сделано серьезное представление", - говорится в заявлении департамента Европы китайского внешнеполитического ведомства.

В нем утверждается, что статья вызвала "резкое недовольство китайской общественности и стала объектом жесткой критики". "Правительство и народ нашей страны выступают не против иностранных СМИ, а против ложных новостей, распространяемых под лозунгом "свободы прессы", а также т. н. гласности, которые по сути являются злостными нападками на КНР и на Коммунистическую партию Китая", - цитирует сайт МИД КНР слова представителя департамента.

Согласно опубликованному заявлению, статья британского дипломата "страдает от зазнайства и предрассудков", "называет белое черным", "опирается на двойные стандарты".

"Мы требуем, чтобы вы тщательно переосмыслили произошедшее и предприняли больше усилий, которые бы пошли на пользу развитию отношений между Китаем и Великобританией", - подытожил представитель департамента Европы, обращаясь к Кэролин Элизабет Уилсон.