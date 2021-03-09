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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова
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Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла РФ в Турции Карлова

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям оправдал шестерых обвиняемых, еще восемь человек получили тюремные сроки от пяти до 15 лет тюрьмы
Бюст посла РФ в Турции Андрея Карлова, погибшего 19 декабря 2016 года Денис Соловых/ТАСС
Описание
Бюст посла РФ в Турции Андрея Карлова, погибшего 19 декабря 2016 года
© Денис Соловых/ТАСС

АНКАРА, 9 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил во вторник пятерых человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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При этом суд признал Салиха Йылмаза виновным в "отдаче приказа" на убийство Карлова убийце Мевлюту Мерту Алтынташу и приговорил его к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал "куратором убийцы".

Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству Карлова. 

Суд оправдал шестерых обвиняемых по делу об убийстве посла, еще восемь человек осуждены на сроки от пяти до 15 лет тюрьмы.  Суд в рамках процесса выделил в отдельное производство дела девяти беглых подсудимых, включая Фетхуллаха Гюлена. 

Защита осужденных по делу об убийстве посла намерена обжаловать приговор суда. 

9 марта Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям начал оглашать приговор по делу об убийстве посла. 

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ТурцияРоссияКарлов, Андрей ГеннадьевичСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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