Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла РФ в Турции Карлова

АНКАРА, 9 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил во вторник пятерых человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

При этом суд признал Салиха Йылмаза виновным в "отдаче приказа" на убийство Карлова убийце Мевлюту Мерту Алтынташу и приговорил его к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал "куратором убийцы".

Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству Карлова.

Суд оправдал шестерых обвиняемых по делу об убийстве посла, еще восемь человек осуждены на сроки от пяти до 15 лет тюрьмы. Суд в рамках процесса выделил в отдельное производство дела девяти беглых подсудимых, включая Фетхуллаха Гюлена.

Защита осужденных по делу об убийстве посла намерена обжаловать приговор суда.

9 марта Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям начал оглашать приговор по делу об убийстве посла.