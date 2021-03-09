Псаки: США продолжат требовать у Ирана объяснений насчет пропажи американца Левинсона

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат требовать от властей Ирана объяснения относительно судьбы пропавшего в этой стране гражданина США Роберта Левинсона. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы до сих пор не получили ответов", - отмечается в документе. "Тем не менее мы продолжим требовать ответов и привлекать Иран к ответственности за его [Левинсона] похищение, задержание и вероятную гибель. Мы не будем смягчать свою позицию до тех пор, пока все наши граждане, которых продолжают необоснованно держать под стражей в Иране и по всему миру, не будут возвращены к их семьям", - добавила Псаки.

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ США. В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США.

Согласно официальной версии событий, Левинсон уволился из рядов ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению главного американского разведывательного ведомства информацию в разных странах. В ноябре 2019 года власти США пообещали выплатить до 20 млн долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение Левинсона.