Лидер оппозиции Армении призвал блокировать парламент

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазген Манукян во вторник вечером во время митинга на проспекте Баграмяна призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пустить туда депутатов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, у здания после этого начались потасовки между митингующими и силовиками.

"Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников", - заявил Манукян.

После попытки заблокировать служебный вход в здание парламента, началась потасовка между митингующими и полицией. В настоящий момент ситуация накалена до предела: полиция пытается выстроить кордон, однако протестующие не дают этого сделать. Оппозиционеры скандируют: "Армения без Никола!" Один из инициаторов акции - представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявляет, что полиция идет на провокации.