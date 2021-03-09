СМИ: Служба безопасности Украины допросила Медведчука по делу о госизмене

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной рады, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в отношении которого введены санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По предположению СМИ, допрос касался производства о совершении государственной измены, в котором изучаются факты опубликованных, как утверждается, разговоров Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза, которым заблокировал деятельность оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Позже в интернете появилась запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен удерживаемыми лицами в Донбассе.

Вместе с тем пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сообщил корреспонденту ТАСС, что ему неизвестно о допросе главы политсовета партии ОПЗЖ. "Мне ничего не известно о допросе и о том, был ли он", - отметил Бабанин.

На пленках упоминался и экс-президент Украины Петр Порошенко, который, по словам Медведчука, сам предложил ему участвовать в переговорах по обмену. По информации СМИ, Порошенко тоже во вторник вызывали на допрос по тому же делу, но он не пришел.

Генпрокуратура Украины открыла дело против Медведчука в феврале 2019 года по статьям Уголовного кодекса о сепаратизме и госизмене. Дело открыли из-за выступления Медведчука на партийном съезде, где он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс".