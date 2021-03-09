Стороны приступили к формированию коллегии присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Стороны приступили во вторник в суде округа Хеннепин (штат Миннесота) к формированию коллегии присяжных заседателей по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трансляцию из зала суда в Миннеаполисе ведет местная газета Star Tribune.

Судья Питер Кэхилл отметил, что апелляционный суд пока не принял решение приостановить начавшееся в понедельник рассмотрение дела по существу. Такая возможность возникла после того, как представитель прокуратуры предпринял попытку оспорить снятие части обвинений с Шовина.

Кэхилл зачитал первой группе кандидатов в присяжные правила, по которым формируется коллегия. Стороны, как планируется, отберут 12 членов жюри, а также двух запасных. Ожидается, что защита или обвинение смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта. Кэхилл уточнил, что никого из присяжных не будут показывать во время трансляции, которую ведут из зала суда. Их имена также не будут называть.

В понедельник защита и обвинение уведомили Кэхилла о том, что они отвергли кандидатуры 16 из 50 потенциальных присяжных.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.