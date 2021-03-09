Украина дважды просила YouTube заблокировать оппозиционные каналы

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Украина два раза обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик", вещание которых в стране было заблокировано по решению власти. Просьба о блокировании привязана к санкциям, которые в США введены против главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, с которым Киев связывает работу телеканалов, сообщил во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Мы обращались. И обращались дважды", - сообщил Ткаченко в эфире телеканала "Украина-24".

Министр уточнил, что власти Украины надеются, что принятие решения со стороны YouTube будет ускорено по причине санкций США, которые были ранее применены к Медведчуку. "Надеемся на ответ, потому что сам Медведчук внесен в американские санкции, и очевидно, что он человек, который связан непосредственно с Козаком (депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, на которого Украина наложила санкции, в связи с чем были отключены от вещания принадлежащие ему три телеканала - прим. ТАСС). Этот вопрос санкций, наложенных в США, может ускорить процесс принятия решения YouTube", - полагает Ткаченко.