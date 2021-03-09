На Украине намерены создать "онлайн-музей российской пропаганды"

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Украина в рамках создания Международного центра противодействия дезинформации планирует организовать "онлайн-музей российской пропаганды". Об этом во вторник сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды", - проинформировал он в эфире телеканала "Украина-24".

Ткаченко сообщил об этом, рассказывая об инициативе президента Украины Владимира Зеленского по созданию Международного центра противодействия дезинформации. "Это чрезвычайно важная инициатива президента - центр, который мы сейчас создаем и в ближайшее время анонсируем на базе министерства", - отметил он. Министр уточнил, что центр будет создан по примеру аналогичных организаций, которые уже действуют в Латвии, Финляндии и Чехии. "Это просветительский центр, который мониторит, позволяет выявлять и показывать факты того, что является дезинформацией и фейком, чтобы граждане и общество понимали, в какой среде мы находимся", - пояснил глава Минкульта. Ткаченко добавил, что такой центр будет сформирован в кооперации с международными партнерами Украины.

Ранее во вторник Зеленский сообщил, что в ближайшее время в стране заработает Международный центр противодействия дезинформации. Глава государства также напомнил, что в сентябре прошлого года выступил в ООН с предложением создать на Украине международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации. "Такой центр заработает в ближайшее время. В будущем он станет международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире", - добавил Зеленский.