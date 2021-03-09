Трюдо не стал комментировать интервью принца Гарри

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отказался комментировать скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл относительно их взаимоотношений с британской королевской семьей, но подчеркнул, что его страна выступает против любых форм расизма.

"Я не буду комментировать то, что происходит в Соединенном Королевстве, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Как правительство мы всегда будем выступать против расизма и дискриминации во всех их формах". Трюдо также в очередной раз признал, что в канадских институтах существует и то, и другое, и заявил, что его кабмин продолжит бороться с этими явлениями.