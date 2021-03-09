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Букингемский дворец пообещал серьезно изучить заявление Меган Маркл по расовому вопросу

В заявлении, распространенном канцелярией королевы Великобритании, говорится, что поднятые темы "вызывают озабоченность"
Меган Маркл AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Меган Маркл
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Букингемский дворец сообщил, что последние заявления принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены самым серьезным образом. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской телеведущей Опре Уинфри.

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"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и [их сын] Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи", - отмечается в заявлении дворца. Оно стало первым с момента интервью, вышедшего в эфир два дня назад.

Интервью вызвало огромный интерес по обе стороны Атлантики. В США его посмотрели более 17 млн человек, в Великобритании - более 11 млн. Для сравнения: в мае 2018 года, когда принц Гарри и Меган Маркл сочеталась браком в Виндзорском замке, прямую трансляцию церемонии посмотрели 18 млн британцев.

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