Украинская оппозиция назвала допрос Медведчука в СБУ пиар-кампанией действующей власти

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Допрос в Службе безопасности Украины (СБУ) депутата Верховной рады, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука является пиар-кампанией действующей власти. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном во вторник.

Ранее 9 марта украинские СМИ сообщали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Медведчук, в отношении которого введены санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны страны, был допрошен сотрудниками спецслужбы.

Как отметили в ОПЗЖ, вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия. "Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", - говорится в заявлении.

"Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком, председателем политсовета наиболее влиятельной оппозиционной партии - "Оппозиционной платформы ‒ за жизнь", как ответ на последовательную критику власти в вопросах повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, как реакцию на провал власти в борьбе с пандемией COVID-19 и реализацию в Украине политики внешнего управления", - подчеркнули в партии.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза, которым заблокировал деятельность оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик", которые связывают с Медведчуком.

По предположению СМИ, допрос касался производства о совершении государственной измены, в котором изучаются факты опубликованных в 2014 году, как утверждается, разговоров Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова (2013-2020), в ходе которых обсуждались поставки электроэнергии в Крым и обмен удерживаемыми лицами в Донбассе. На пленках упоминался и экс-президент Украины Петр Порошенко (2014-2019), который, по словам Медведчука, сам предложил ему участвовать в переговорах по обмену. По информации СМИ, Порошенко тоже сегодня вызывали на допрос по тому же делу, но он не пришел. Генпрокуратура Украины открыла дело против Медведчука в феврале 2019 года по статьям Уголовного кодекса о сепаратизме и госизмене. Дело открыли из-за выступления Медведчука на партийном съезде, где он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством.