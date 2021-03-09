ABC: Пентагон намерен продлить пребывание Нацгвардии у Конгресса до мая

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Руководство Министерство обороны США намерено одобрить запрос полиции Капитолия о продлении охраны военнослужащими Национальной гвардии территории вокруг Конгресса и самого комплекса более чем на два месяца. Об этом сообщает во вторник телеканал ABC со ссылкой на представителей военного ведомства.

Окончательного решения еще не принято, однако глава Пентагона Ллойд Остин собирается удовлетворить запрос, отмечают источники. Срок пребывания военнослужащих на территории вокруг Конгресса, которые были там развернуты после беспорядков, произошедших в Вашингтоне в начале января, истекает 12 марта.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.