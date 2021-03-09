Президента Гондураса подозревают в причастности к попытке ввоза наркотиков в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк полагает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес причастен к попыткам ввезти наркотики в США. Об этом заявил во вторник на заседании суда помощник федерального прокурора Джейкоб Гатуиллег.

Как отмечает агентство Associated Press, он огласил эту версию на слушаниях по делу Джованни Фуэнтеса Рамиреса из Гондураса, которому, в частности, инкриминируется причастность к незаконному обороту наркотиков. По словам Гатуиллега, имеются показания свидетеля, согласно которым Эрнандес на встречах с Рамиресом заявлял, что планирует организовать незаконный ввоз кокаина в США.

Как утверждает Гатуиллег, встречи имели место в 2013 и 2014 годах. По словам помощника прокурора, указанный свидетель Хосе Санчес даст показания на процессе. Через его бизнес Рамирес якобы отмывал деньги. Как отмечает агентство, сторона защиты на процессе заявляла, что показаниям Санчеса не следует доверять, поскольку в обмен на них власти США готовы предоставить ему убежище в стране.

По версии прокуратуры, Эрнандес получал взятки от наркоторговцев, позволял им беспрепятственно действовать и задействовал военных для охраны нарколаборатории. Эрнандес отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков. Власти США не предъявляли ему обвинения в официальном порядке.

В мае 2020 года федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк опубликовала заявление, в котором в контексте другого дела также утверждалось, что Эрнандес причастен к незаконному обороту наркотиков.

Хуан Антонио Эрнандес, являющийся братом президента Гондураса, в октябре 2019 года был признан в США виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков. Представители прокуратуры во время разбирательства по делу Хуана Антонио Эрнандеса утверждали, что экс-главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман передал президенту Гондураса взятку в размере $1 млн. Хуан Орландо Эрнандес это отрицал.