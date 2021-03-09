КГБ Белоруссии заявил о попытках грубого внешнего вмешательства в дела страны

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии видит неприкрытые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил во вторник председатель КГБ Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь - 1".

"Мы явно видим попытки давления на нашу судебную, правоохранительную систему со стороны иностранных государств, в том числе с использованием дипломатического корпуса", - отметил глава КГБ.

"Я не могу представить, чтобы такая ситуация, к примеру, могла быть во Франции, Германии, США. Это недопустимо", - сказал Тертель.

Он сообщил, что в Белоруссии готовились теракты в отношении государственных объектов и ряда должностных лиц. "Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - отметил глава КГБ.

По словам Тертеля, "на протяжении последнего периода - прошедшего полугодия - мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства". "Они (угрозы - прим. ТАСС) исходят с территории наших соседних государств", - сказал Тертель. Он уточнил, что речь идет в частности о деятельности "отдельных террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины". Глава ведомства добавил, что это касается групп, возглавляемых анархистом Игорем Олиневичем и Николаем Автуховичем (задержаны в октябре и декабре прошлого года соответственно - прим. ТАСС). "Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации", - заявил глава белорусской спецслужбы.

Тартель заверил, что правоохранительные органы принимают меры для предотвращения негативного развития событий. "У нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц, они исходят и с территории иностранных государств. Отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств", - заявил глава КГБ Белоруссии.

Обнаружение тайника

Правоохранительными органами Белоруссии недавно был обнаружен на территории страны тайник с большим количеством тротила, пластида и взрывных устройств, которые могли быть использованы для дестабилизации ситуации в республике, заявил Тертель. "Тротил исчисляется десятками килограммов. Обнаружено большое количество пластида и взрывных устройств", - отметил глава КГБ.

Тертель пояснил, что в рамках этого дела сотрудниками КГБ задержана "организованная группа, состоящая из определенного количества лиц". При этом глава ведомства сказал, что задержанные лица "прошли определенную серьезную подготовку, участвовали в различных мероприятиях на территории стран, где проходили вооруженные конфликты". "К сожалению, на данный момент в интересах следствия я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретные факты, но обещаю, что в ближайшее время нашему обществу будут представлены конкретные лица и факты", - сказал глава Комитета госбезопасности Белоруссии.

Провокации оппозиции

КГБ Белоруссии работает на упреждение и не допустит дестабилизации на фоне планов оппозиции по раскачиванию ситуации в стране весной, заявил Тертель.

"Мы не прогнозируем особой дестабилизации ситуации и того, что им [оппозиции] удастся это свершить, несмотря на те усилия, которые предпринимаются. Мы всегда начеку, мы на войне <…>, будем выполнять свои задачи и обеспечим всем силовым блоком стабильность развития государства", - сказал глава КГБ.

По его словам, спецслужбы знают все планы оппозиции. "Мы принимаем меры на упреждение, мы отмечаем разобщенность в этой среде. Они делят деньги, я думаю, что мы через определенное время подтвердим это конкретными фактами", - сказал Тертель.

Глава ведомства отметил, что за границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся "так называемые беглецы [ от оппозиции]". "Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период, - рассказал председатель КГБ. - За эти потоки в Польше, Литве, Германии, в некоторых других странах идет серьезная конкуренция со стороны этой категории лиц. Они этим пользуются, серьезно подпитываются финансами".

Он, в частности, рассказал о готовящейся оппозицией провокации на 25-27 марта. По словам Тертеля, в оппозиции разработали несколько сценариев, к ним причастны лица, которые ранее покинули республику. При этом крайними, по их задумке, решено было сделать известных среди белорусской оппозиции лиц: главу партии "Белорусский народный фронт" Григория Костусева, лидера движения "За Свободу" Юрия Губаревича и некоторых других, а также координаторов домовых чатов. "Организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытки официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и какими-то чрезвычайными ситуациями", - заявил глава ведомства.

Один из сценариев подразумевает подачу заявки на проведение так называемого Дня воли, дальнейший сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, за которым последуют неконтролируемый выход людей и столкновение с правоохранителями.