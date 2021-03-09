Блинкен объявил о введении визовых санкций против двух представителей КСИР Ирана

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. США вводят визовые санкции в отношении двух следователей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) за их причастность, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы объявляем о включении в санкционный список следователей Корпуса стражей исламской революции Али Хемматиана и Масуда Сафдари за их причастность к серьезным нарушениям прав человека, в том числе пыткам, - отмечается в тексте. - Данным лицам и членам их семей запрещается въезд на территорию США".

По словам Блинкена, США вместе с союзниками "продолжат привлекать к ответственности тех", кто замешан в нарушении прав человека.