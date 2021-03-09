На Украине избрали членов Высшего совета правосудия

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Съезд судей Украины завершился избранием трех членов Высшего совета правосудия (ВСП) страны. Он сопровождался протестным митингом, а ранее послы стран Группы семи призывали его не проводить до установления прозрачных процедур отбора кандидатов в ВСП и Конституционный суд.

"9 марта 2021 года решением XVI очередного съезда судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны: Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда (148 голосов), Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда (151 голос), Суховой Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда (147 голосов). Они приняли присягу члена ВСП", - отмечено на официальном сайте совета.

Уточняется, что повторное тайное голосование по еще двум кандидатам пройдет 10 марта.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из них на съезде судей избираются 10, по два назначаются президентом, парламентом, съездом адвокатов, на всеукраинской конференции прокуроров, съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Также в ВСП входит председатель Верховного суда Украины.

Съезд продлится до 11 марта. Кроме избрания кандидата от съезда судей на должность судьи Конституционного суда, на которую претендуют 14 человек, и членов ВСП, планируется заслушать отчет Совета судей о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судебной системы. Во вторник съезд сопровождался митингом, участники которого призывали не проводить съезд до изменения правил отбора членов ВСП и Конституционного суда. Несколько дней назад послы стран "Большой семерки" также призвали отложить съезд до установления прозрачных процедур отбора кандидатов в ВСП и Конституционный суд.