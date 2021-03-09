Несколько сотен сторонников оппозиции собрались у парламента Армении

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Митинг сторонников оппозиции у парламента Армении на улице Дереника Демирчяна собрал несколько сотен человек, передает корреспондент ТАСС.

Улицу и служебный вход в парламент Армении блокируют полицейские кордоны. Обстановка остается спокойной, стычек между правоохранителями и протестующими не происходит.

На месте проведения акции митингующие разожгли несколько костров. Звучит патриотическая музыка. Время от времени собравшиеся скандируют: "Никол - давачан" ("Никол - предатель"), хлопают в ладоши.

Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто. В целом в Ереване сохраняется спокойная обстановка.

Ранее во вторник лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пустить туда депутатов, а также призвал поставить перед зданием парламента палатки.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.