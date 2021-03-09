Столтенберг: НАТО должна учитывать растущую мощь Китая в стратегических разработках

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. НАТО должна учесть растущую мощь Китая в будущем стратегическом планировании. Об этом заявил во вторник ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступая на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета.

"Китай не был упомянут в предыдущей стратегической концепции. Я считаю, что возвышение Китая - определяющий фактор для трансатлантического партнерства. НАТО должна заняться возвышением Китая", - сказал он, отвечая на вопрос, какой должна быть новая стратегическая концепция альянса.

Говоря о других моментах, которые необходимо предусмотреть при разработке новой концепции стратегии альянса, Столтенберг упомянул вопросы изменения климата, а также изменение характера отношений с Россией. "В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству. Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России", - напомнил он.

"Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году", - отметил генсек альянса.