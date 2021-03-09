Источник: суд по делу о финансировании кампании Саркози в 2012 году могут перенести

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози в 2012 году, запланированный на вторую половину марта, может быть перенесен. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в судебных органах.

По его сведениям, проходящий по этому делу бывший советник председателя партии "Республиканцы" (в то время "Союз в защиту народного движения") Жером Лаврийе попросил перенести слушания в связи с обнаружением коронавируса у двух его адвокатов.

Процесс по так называемому делу "Бигмалион" (Bygmalion), в рамках которого Саркози должен также предстать перед судьями, должен был начаться 17 марта и завершиться 15 апреля. Сторона обвинения подозревает соратников экс-президента в партии "Республиканцы", а также коммуникационное агентство "Бигмалион" в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. Это якобы делалось, чтобы замаскировать превышение кандидатом потолка расходов, установленного для проведения избирательных кампаний.

Хотя расследование не позволило утверждать, что бывший французский лидер отдавал прямые распоряжения о сокрытии расходов или, по крайней мере, был осведомлен о предоставлении ложной отчетности, ему может грозить еще один приговор.

В начале марта парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. На основе прослушивания телефонных разговоров с его адвокатом экс-президент был приговорен к 3 годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения.

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему судье Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе касающегося его расследования. Свою вину Саркози отрицал. По мнению юридических экспертов, суд вынес приговор, не имея веских оснований.