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В США заявили о намерении и дальше противостоять строительству "Северного потока - 2"

Как сообщили в Госдепартаменте, президент Джо Байден считает строительство газопровода "плохой сделкой"
© Jens Buettner/dpa via AP

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему намерены противодействовать завершению строительства проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о том, что ряд конгрессменов призвал госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода.

"Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода "Северный поток - 2". Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой", - сказал он.

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