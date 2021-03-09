В США заявили о намерении и дальше противостоять строительству "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему намерены противодействовать завершению строительства проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о том, что ряд конгрессменов призвал госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода.

"Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода "Северный поток - 2". Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой", - сказал он.